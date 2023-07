Disagi per l’Alta velocità sulla Firenze-Roma, ritardi di oltre 4 ore per i treni verso Sud: soccorsi su un treno bloccato senza aria condizionata

Nuovi disagi sulla linea dell’alta Alta velocità che da Firenze porta a Roma, dove la circolazione ferroviaria sta registrando forti rallentamenti e conseguenti ritardi fino a quattro ore e mezza in alcuni casi. Come ad esempio il treno FR 9587 partito da Torino Porta Nuova e diretto a Reggio Calabria centrale. Ritardo di oltre due ore per il treno FR 9527 che da Milano centrale deve arrivare a Salerno. Un’ora di ritardo invece per il FR 9425 che da Venezia Santa Lucia deve raggiungere Napoli centrale. Stessa situazione anche per il FR 9643 Milano Centrale-Napoli Centrale e FR 8576 Roma Termini-Genova Piazza Principe. I problemi ancora una volta emergono dal nodo ferroviario toscano, in particolare secondo Rfi da un inconveniente tecnico che ha coinvolto un treno all’altezza di Chiusi e che era diretto a Roma.

Sul convoglio su diverse carrozze sarebbe saltata l’aria condizionata. Gli operatori della protezione civile sono intervenuti per distribuire bottiglie d’acqua ai passeggeri. Una persona sarebbe svenuta, secondo quanto riporta il Messaggero, ma per nessuno è stato necessario l’intervento del 118. Le operazioni di trasbordo sono iniziate alle 18, dopo due ore che il treno era fermo sotto il sole, e terminate dopo circa due ore, con alcune difficoltà per il trasporto di persone disabili, essendo bloccate le passerelle che evitano gli scalini.

Foto: Ansa / immagine di repertorio

Leggi anche: