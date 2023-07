Milano, minacce al consigliere Carlo Monguzzi. «Quando meno te lo aspetti finisci molto male»

Il consigliere comunale milanese Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino con un passato nel Pd, che si è speso negli ultimi anni contro l’abbattimento dello stadio di San Siro, ha ricevuto delle minacce pesanti sui social. A denunciarle è lo stesso Monguzzi con un post su Facebook. «Guardati le spalle quando giri per Milano… Quando meno te lo aspetti finisci molto male. Poi vediamo se ancora rompi… contro lo stadio», si legge in un commento sotto a un post di Monguzzi pubblicato dal consigliere comunale. Per la stessa vicenda Monguzzi ha ricevuto altre minacce lo scorso aprile.

«Riprendono le minacce contro di me dei pro abbattimento Meazza – commenta Monguzzi – alcune centinaia di insulti e robe come queste. Come alcuni mesi fa». Tra l’altro sottolinea «questo tizio ha scritto questa roba ieri pomeriggio su Instagram, sotto un post in cui parlavo del mio cagnolino. Eppure dovrebbero aver capito che non mi faccio assolutamente intimidire e che non arretro di un millimetro quando sono convinto di sostenere cose giuste. Si rassegnino i conigli da tastiera». Le minacce arrivano poche ore dopo che il consigliere aveva espresso la sua soddisfazione per il fatto che sullo stadio di San Siro verrà messo un vincolo architettonico evitandone l’abbattimento. «Grazie al vincolo sul Meazza – aveva scritto Monguzzi – eviteremo l’emissione di 210mila tonnellate di Co2 per il suo abbattimento e salveremo 45mila mq di verde dal cemento, perché il nuovo stadio non verrà costruito. Grazie anche a una funzionaria dello Stato competente e con schiena dritta; fa male a lamentarsi il comune perché ha solo applicato la legge. E noi e i comitati da anni diciamo inascoltati al comune che per legge un manufatto come il Meazza dopo 70 anni non può essere abbattuto».

