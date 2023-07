Al via le domande per il bonus per assumere giovani Neet: in cosa consiste e come funziona

L’incentivo si applica per le assunzioni di giovani under 30 che non studiano e non lavorano nelle aziende private

Da oggi, 31 luglio 2023, sul sito dell’Inps si potrà accedere al modulo per fare domanda online per il bonus giovani Neet. Si tratta di un’incentivo rivolto alle aziende, inserito nel dl Lavoro, che agevola le assunzioni di under 30 che non studiano né lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione, ossia i Neet, che secondo gli ultimi dati dell’Istat si attestano intorno a 1,7 milioni di giovani, di età compresa tra i 15 e 29 anni. Per coprire i costi del bonus, il governo ha messo a disposizione un fondo totale di 85,7 milioni di euro, ripartito tra le diverse Regioni. L’incentivo Neet si applica per le assunzioni dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. Ma in cosa consiste l’agevolazione? Le aziende che ne faranno richiesta riceveranno da parte dello Stato un pagamento pari al 60% dello stipendio lordo della persona assunta per un anno, che si riduce al 20% della retribuzione se c’è un cumulo con altri incentivi o aiuti.

La riduzione al 20%

La riduzione al 20% di copertura dello stipendio da parte dello ha luogo nel momento in cui il giovane Neet assunto usufruisca dello sconto sul cuneo contributivo applicato a retribuzioni fino ai 35mila euro annui. Secondo i calcoli dell’Inps citati dal Sole24Ore, però, praticamente quasi nessun giovane under 30 potrebbe beneficiare della misura piena del bonus Neet. Come spiegato dalla direzione centrale dell’Istituto al quotidiani, «non risulta percorribile l’ipotesi di prevedere la possibilità di rinunciare alla fruizione dell’esonero Ivs spettante al lavoratore al fine di consentire al datore di lavoro di fruire di un incentivo di entità superiore».

I criteri di assunzione

Per poter usufruire del bonus, le aziende dovranno essere private (l’incentivo infatti non include i lavoratori della Pa) e dovranno assumere giovani di età inferiore ai 30 anni, con contratto a tempo indeterminato o con con contratto di apprendistato professionalizzante. I giovani, al momento dell’assunzione, non devono lavorare né studiare e devono risultare iscritti al programma Gol (Garanzia di occupazione per i lavoratori) dell’Anpal. L’incentivo non potrà essere usato per stabilizzare i lavoratori precedentemente assunti con altre tipologie contrattuali, né è applicabile ai lavoratori domestici. I datori che intendono usufruire della misura dovranno però affrettarsi, perché i contributi del bonus Neet saranno concessi fino a esaurimento dei fondi.

