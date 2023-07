«Che schifo»: Chiara Ferragni replica agli haters per le polemiche sulla morte della cagnolina Matilda

«Fai schifo» e «Che schifo posso dirlo ad un commento del genere?». Così Chiara Ferragni ha replicato a due suoi haters sui social che l’hanno accusata di aver fatto il lungo post sulla morte della sua cagnolina Matilda solo come «mossa per far passare rapidamente la polemica sul post dalla Sicilia». Il riferimento è alle critiche scoppiate nei giorni scorsi sui social contro l’influencer per le foto che ha pubblicato su Instagram della propria vacanza in Sicilia nello stesso giorno in cui la regione era a fuoco per i numerosi incendi. Chiara Ferragni aveva già replicato invitando gli utenti a «evitare polemiche sterili» perché «il problema di quello che sta succedendo, non sono sicuramente i miei post». E ora le critiche riguardano anche l’addio alla sua cagnolina, che in realtà erano già iniziate poco dopo la pubblicazione del post. «Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di Fedez per elogiare il suo cane morto, che succede?», aveva scritto un utente su Twitter. Una domanda che ha provocato l’ira del rapper, che ha deciso di rispondergli pubblicamente: «Succede che sei una me**a e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti e ti accontento volentieri». In entrambi i casi, dopo le risposte degli influencer, gli utenti hanno cancellato il post.

Leggi anche: