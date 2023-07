L’orango che guida una golf car – Il video

Un orango è in grado di guidare una golf car, proprio come un essere umano. A dimostrarlo, in una clip diventata virale sui sociale è la grande scimmia Rambo, che si sposta all’interno di uno zoo guidando personalmente un’automobile proprio come quelle usate nei campi da golf. Il video proviene dal Sheikha Fatima Rashed Al Maktoum a Dubai.

Leggi anche: