Il primo lido con il bagno gender neutral in Puglia: «Ieri c’era Rocco Casalino ed era entusiasta»

Il lido Tuareg di Maruggio in provincia di Taranto ha creato il primo bagno gender neutral del litorale. Oltre a uomini e donne, c’è anche il bagno per chi deve utilizzare i servizi igienici e non si identifica con il binarismo di genere. Repubblica racconta oggi che la scelta è stata del proprietario dello stabilimento Daniele Lacarbonara. «Se una ragazza o un ragazzo si sentono più a loro agio in un bagno gender neutral, perché non dovremmo offrire loro questo servizio?», spiega. Alcuni avventori sono rimasti perplessi: «Mi hanno chiesto incuriositi, ma proteste proprio no. Al contrario invece c’è chi ha apprezzato molto». Il primo avventore è un 28enne che si chiama Daniele: «Sono gay, sì, ma non credo che questo sia importante: lo è, invece, che qualcuno abbia pensato che possa essere importante mettere i clienti a loro agio, una maniera per rendere anche i luoghi meno discriminanti».

Mentre l’idea dei bagni unici per tutti «è stata scartata per questioni di igiene». «Quella del Tuareg è una scelta che merita un grande applauso», dice Antonio Capacchione, presidente del Sib, il sindacato dei balneari. «Anzi: spero che venga seguito da tanti», aggiunge. «Ieri c’era Rocco Casalino ed era entusiasta», racconta ancora il gestore dello stabilimento. «Ma anche dei professori universitari del Nord mi hanno detto che è una maniera per uscire dagli stereotipi di un certo tipo di Sud che non esiste: questo non è un lido gay friendly. È un lido e basta, pieno di famiglie, bambini e persone che vogliono passare una bella giornata al mare. Non serve dire altro».

