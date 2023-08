La Nasa ha perso il contatto con la sonda Voyager 2 per colpa di un comando sbagliato

La Nasa ha perso il contatto con la sonda spaziale Voyager 2 a causa di un comando sbagliato. Lo scorso mese, la sonda, che si trova in esplorazione nello Spazio dal 1977, ha ricevuto un comando erroneo, che ha spostato l’antenna del mezzo cambiandone l’angolazione nei confronti della Terra di appena due gradi. Una quisquilia, sufficiente però a interrompere la ricezione e l’invio dei segnali dalla Terra. La Nasa spera di riuscire a ripristinare la comunicazione il prossimo ottobre, quando Voyager 2 subirà un reset programmato. Sicuramente la soluzione non sarebbe quella di raggiungere la sonda e raddrizzare l’antenna fisicamente, dato che Voyager 2 si trova ormai a 19,9 miliardi di chilometri dal nostro pianeta, e continua ad allontanarsi alla velocità di 55.346 km/h.

I tentativi di riconnessione

Ma c’è speranza. La Nasa, si legge sulla Bbc, ha attivato la grande antenna che gestisce a Camberra, la capitale dell’Australia, in maniera tale che possa intercettare qualsiasi segnale dovesse provenire dalla sonda. Nel frattempo la stessa antenna sta bombardando lo Spazio con il segnale corrispondente al comando corretto, in modo che, se il ricettore di Voyager 2 dovesse trovarsi nella posizione giusta, questo possa essere captato. Altrimenti, se queste soluzioni saranno inefficaci, sarà necessario attendere il 15 ottobre, quando il riallineamento automatico dovrebbe riportare l’antenna in posizione. Al netto di ulteriori problemi la sonda dovrebbe comunque mantenere la propria rotta inalterata, ovvero quella del viaggio che ha avuto inizio nell’estate del 1977. Assieme a Voyager 1, Voyager 2 è l’unico mezzo prodotto dagli esseri umani che si trova fuori dall’eliosfera – ovvero l’area raggiunta dalle radiazioni solari – ed è l’oggetto umano più lontano dalla Terra in assoluto.

