Morto un 13enne investito da un’auto pirata nel Veronese: è caccia all’automobilista

A San Vito di Negrar – in Valpolicella, nel Veronese – un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata, fuggita dopo aver provocato l’incidente. La vittima dello schianto – avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri, 31 luglio – è Chris Obeng, un ragazzo di origini ghanesi e residente con la famiglia a Negrar. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 14 anni a settembre, giocava a calcio nelle giovanili della squadra di paese e il suo sogno era di diventare un calciatore. I genitori di Chris sono in Italia da una ventina d’anni e il padre lavora come operaio in un’azienda metalmeccanica. Dalle prime informazioni sull’incidente, sembrerebbe che il giovane stesse camminando sulla strada quando è stato colpito dalla vettura, che poi si è allontanata senza prestare soccorso. Trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Borgo Trento di Verona, il giovane è morto poche ore dopo l’incidente. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia stradale, che ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto e individuare il pirata della strada. L’investimento è avvenuto lungo un rettilineo di via San Vito, un’arteria che attraversa il paese collinare.

