Scandicci, il labrador che trova un milione di euro tra i bagagli di un bus

Un milione di euro in contanti nascosto in due borsoni. E un cane addestrato a individuare i contanti che fiuta la traccia e li ritrova. La storia che racconta oggi l’edizione fiorentina di Repubblica ha per protagonisti una donna di nazionalità cinese e un labrador alla fermata di Scandicci. L’unico addestrato alla caccia ai contanti in dotazione alla polizia toscana. Lei ha ricevuto una denuncia perché non sapeva spiegare la provenienza dei soldi. Il controllo è stato fatto su un autobus della tratta Catania-Aosta. Il cane Elio si è accanito fin da subito sui due borsoni della passeggera di nazionalità cinese. Lei è residente in Sicilia e nelle borse i poliziotti hanno ritrovato una pila di banconote in tagli da 50, 20 e 10 euro. Per un totale di un milione e 75 mila euro. «Il fenomeno dei cosiddetti cash courier resta estremamente diffuso in tutto il territorio nazionale», spiegano le forze dell’ordine. «L’attenzione si sta concentrando in particolar modo a disarticolare le organizzazioni criminali dedite all’esportazione di capitali all’estero. Nonché al reimpiego dei proventi derivanti dalle attività illecite. Inquinando in tal modo l’economia legale». Il reato ipotizzato è riciclaggio.

