Usa, evacuati gli uffici del Senato. La polizia: «Ricerche terminate, nessuna minaccia» – I video

Dopo oltre un’ora di ricerche per la segnalazione di un uomo armato nell’area, la polizia che vigila sulla sicurezza a Washington si prepara a far rientrare il personale nel Russell Senate Office Building, uno degli uffici principali del Senato statunitense. La polizia del Campidoglio ha fatto evacuare l’edificio per verificare la possibile presenza di un uomo armato in zona. Gli agenti avevano ricevuto una «preoccupante» segnalazione al numero di emergenza. «Per favore, allontanatevi dall’area, stiamo ancora conducendo le indagini. Useremo questo canale per ulteriori aggiornamenti», ha comunicato la U.S. Capitol Police sul proprio profilo Twitter. La polizia ha poi chiesto a tutte le persone ancora dentro l’edificio di trovare un riparo sicuro, perché la segnalazione era di un active shooter, anche se non è mai stato confermato alcun colpo d’arma da fuoco. Le ricerche sono poi proseguite fino alle 16.17 ora locale – le 22.17 in Italia – quando gli agenti hanno infine comunicato che tutti gli edifici erano stati perlustrati e che avrebbero riaperto a breve: «Non c’è alcuna minaccia», hanno stabilito al termine dell’operazione.