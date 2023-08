Varese, l’influencer che distrugge una statua da 200 mila euro per girare un video

L’influencer tedesco Jannis Danner è testimonial per importanti aziende di fitness e ha 1,5 milioni di follower su Instagram. Insieme ad altri cittadini tedeschi ha prenotato un soggiorno a Villa Alceo, dimora di fine Ottocento a Viggiù, provincia di Varese ad un passo dalla Svizzera. Nel video ripreso dalle telecamere di sorveglianza della villa si vedono sei persone nel parco della dimora. Una ragazza riprende tre uomini vestiti in completo chiaro, un quarto in costume da bagno e un’altra ragazza che osserva fuori campo. Due giovani intanto stanno abbracciati alla statua che d’un tratto si rompe e va in mille pezzi. La statua si chiamava “Domina” ed era opera dello scultore Enrico Butti. Aveva un valore di 200 mila euro. Bruno Golferini, responsabile del resort, spiega oggi all’edizione milanese del Corriere della Sera che la statua era l’emblema della villa. E che è andato dai carabinieri per sporgere denuncia. Tutte le persone ritratte nel video sono finite nell’esposto, insieme al filmato. «Mi aspetto un risarcimento del danno subito. La perdita di quella statua è qualcosa di inestimabile», dice.

Foto copertina da: Corriere della Sera Milano

Leggi anche: