Desenzano, nuovi guai per il prete denunciato per droga e minacce: donna si getta nuda dalla sua finestra

La donna trans, in stato di agitazione, non ha riportato lesioni grazie all’intervento dei vigili del fuoco

Spuntano altri dettagli sul prete del Basso Garda che nella provincia di Brescia si è trovato coinvolto in una vicenda di minacce, droga e prostituzione. Ora il gesto plateale. Nella notte tra martedì e mercoledì una donna trans è stata vista spogliarsi e minacciare di gettarsi dalla finestra dell’abitazione in riva al lago del sacerdote. La scena era confusa e rumorosa, c’erano urla che hanno attirato l’attenzione dei vicini di casa. Presto sul luogo si sono presentati i Vigili del Fuoco, riporta l’edizione bresciana del Corriere della Sera, che hanno piazzato sotto la finestra un telo su cui la giovane potesse saltare. I presenti sostengono che parlasse in modo sconclusionato prima di lanciarsi sul dispositivo di sicurezza e poi fuggire nuda per le strade della cittadina del Benaco.

Droga, prostituzione non pagata e minacce

Si tratta solo dell’ultimo capitolo di una serie di scoperte sulle presunte attività illecite del prete della Diocesi di Verona. Pochi giorni fa, infatti, gli agenti di polizia del commissariato di Desenzano avevano trovato nella sua abitazione diversi grammi di cocaina. Ad attirare l’attenzione sul parroco è stata la denuncia di un 31enne di origini straniere che sostiene di essere entrato in contatto con il prete su Grindr, un’app di incontri. Lì i due si sarebbero accordati per delle prestazioni sessuali che il prete avrebbe dovuto pagare al giovane barista, ma che avrebbe ottenuto senza poi dargli il denaro. In aggiunta, sostiene il 31enne, il sacerdote lo avrebbe minacciato «Mi ha detto di essere prudente nei movimenti. Ha ribadito di guardarmi intorno e di non farmi ingolosire dal denaro». «Ogni tanto mi chiama – ha aggiunto il ragazzo – ma io non rispondo più e solo in seguito ho scoperto che è un prete».

