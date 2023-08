Turista morta ad Amalfi: «Ecco il video dell’incidente»

Musica e balli improvvisamente interrotti da alcune urla. Un video che sta circolando sui social ritrae i possibili passeggeri del veliero nel momento dello scontro con il motoscafo costato la vita alla turista americana 45enne Adrienne Vaughan. Tutti iniziano ad alzarsi e ad affacciarsi in mare nel tentativo di comprendere cosa possa essere successo. Quando la telecamera del cellulare si sposta, in acqua si vede una donna poco distante dal motoscafo, forse la vittima, che cerca di nuotare in modo affannoso. Al momento, non si conoscono ancora le cause dell’incidente e della morte della donna. Quel che si sa finora è che quest’ultima – presidente del ramo americano della Bloomsbury Publishing, la casa editrice britannica che ha editato i romanzi di Harry Potter – era in vacanza con il marito e i due figli. Mentre a bordo del veliero c’era un gruppo di circa 80 turisti che stavano festeggiando per un matrimonio. Nelle scorse ore è stato diffuso l’esito dei test tossicologici degli skipper delle due imbarcazioni. Quello del veliero è risultato negativo, mentre quello del motoscafo è positivo. Sulla tragica vicenda la Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta.

