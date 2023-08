Emilia-Romagna, l’appello di residenti e imprenditori di Fontanelice: «A 80 giorni dall’alluvione la Sp33 è ancora chiusa, riapritela o fatelo fare a noi» – Il video

C’è una strada, provinciale, la 33 Casolana, che collega la provincia di Bologna e quella di Ravenna, e che è chiusa da 80 giorni, ovvero da quando a maggio l’alluvione ha piegato l’Emilia-Romagna. Un gruppo di imprenditori e residenti di Fontanelice, dopo la visita del commissario alla Ricostruzione Francesco Figliuolo, ha pubblicato un video su Instagram chiedendo interventi urgenti per ripristinarla oppure di concedere agli imprenditori stessi di pulirla e rimetterla a posto. Secondo le informazioni del Capo di gabinetto metropolitano Sergio Lo Giudice e l’assessore regionale Andrea Corsini l’intervento su quel tratto stradale prevede la spesa di altri 2,1 milioni di euro. «Voglio rassicurare tutti, per quanto possibile in questa difficilissima situazione, che la Regione sta lavorando insieme alla Città metropolitana di Bologna e alla struttura commissariale del generale Figliuolo per ripristinare il più velocemente possibile la strada provinciale 33», ha dichiarato Corsini. «È un’opera in cima alle nostre priorità e appena i fondi stanziati saranno materialmente nelle disponibilità dei territori si potrà partire coi cantieri».

