L’annuncio di lavoro di Mattel per pubblicizzare la nuova versione del celebre gioco di carte «Uno»: 4mila dollari per 4 giorni a settimana

4mila dollari per 4 giorni di lavoro. È l’offerta di lavoro comparsa sul sito della Mattel, l’azienda di giocattoli statunitense che ha portato sul grande schermo il film Barbie. Le mansioni sono semplici: promuovere l’uscita del loro nuovo gioco di carte, ovvero il neo arrivato in casa «Uno», la versione «Quattro». Non a caso, scrive Cnn, la scelta di utilizzare la cifra anche nel guadagno promesso, e pure nei giorni di lavoro. Non sarà a tempo indeterminato, si legge nel sito della Mattel. Il contratto durerà, infatti, un mese e potrà essere attivato solo ai residenti negli Stati Uniti. «Devi essere in grado di lavorare a New York, 4 giorni alla settimana, 4 ore al giorno (14-18) per 4 settimane consecutive (dal 13 settembre al 7 ottobre)»: è la premessa. «Devi essere a tuo agio nelle interviste, sapere creare contenuti social per i vari giochi “Uno”». Ma devi essere «anche amichevole, sfidare le persone a giocare a “Quattro” e riuscire a insegnare come giocare in modo coinvolgente». Insomma, se avete tutte queste caratteriste, la candidatura – si legge nel comunicato – potrà essere inoltrata fino al 10 agosto. Non via mail, bensì su TikTok.

