Milano, gatto scappa dalla pensione: la sua famiglia rinuncia alle ferie per trovarlo. Il “Pet detective”: «L’abbiamo messo al sicuro»

Una famiglia di Milano ha rinunciato alle tanto attese ferie estive per cercare il proprio animale domestico, un gatto tigrato, scappato della casa della cat sitter da cui era stato portato prima della (prevista) partenza. Tigro, questo il suo nome, non si trovava più dal 23 luglio. Giorni di ricerche, con tutti i componenti della famiglia in zona Giambellino, nella speranza di un suo ritorno. Ieri, 3 agosto, il lieto fine: il gatto si è infatti fatto trovare e, infine, prendere. A raccontare la vicenda è è il pet detective Said Beid, un addestratore specializzato nel ritrovare gli animali smarriti che ormai lavora in tutta Italia. «Finalmente dopo giorni di monitoraggio sono riuscito a metterlo al sicuro. È stato davvero emozionante vedere la famiglia esultare ed abbracciarmi nel momento in cui si sono resi conto, grazie a lettura chip, che il piccolo tigrotto era proprio il loro Tigro. Buona vita Tigro, a te ed alla tua famiglia», scrive il ‘pet detective’ nel post che dedica al micio, con le foto del gatto finalmente riunito alla sua famiglia.

