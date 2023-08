Ponte sullo Stretto, bentornati stipendi d’oro: nella bozza del decreto addio al tetto dei 240mila euro per i manager pubblici

Nell’ultima bozza disponibile del decreto Asset e investimenti, atteso lunedì in consiglio dei ministri, c’è una società che verrà esonerata dal tetto di 240mila euro per gli stipendi di amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti pubblici. Non una qualsiasi, ma quella incaricata della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. A definirlo è l’articolo 15 del decreto, sotto il titolo «Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società concessionaria di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n.1158», che prevede la non applicazione delle disposizioni di alcuni commi del decreto legislativo del 2016. Ovvero quelli che impongono il limite di 240mila euro nei compensi massimi per i manager.

Il decreto e le polemiche sul Ponte

Il decreto in questione riguarda molte tematiche, dal caro voli ai taxi, fino agli aiuti alla pesca e alle zone alluvionate. Ma non è passata inosservata la parte riguardante la società concessionaria incaricata di realizzare il Ponte sullo Stretto, che il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha deciso di riportare in auge dalla liquidazione a cui l’aveva destinata il governo Monti nel 2013. Solo pochi giorni fa, inoltre, il tema era tornato al centro del dibattito pubblico con lo scontro tra don Ciotti e Salvini per le correlazioni fatte dal fondatore di Libera tra l’opera in questione e i rischi sul fronte della criminalità organizzata.

