Donna con Covid aggredisce infermiera dopo essere stata scoperta e tossisce per dispetto: la follia in un ospedale del Napoletano

Scopre che una paziente è positiva al Covid, glielo riferisce, ma viene aggredita. È quanto ha subito un’infermiera del pronto soccorso di Villa dei Fiori ad Acerra, in provincia di Napoli. Inoltre, per sfregio la donna ha poi tentato di contagiare i presenti tossendogli in faccia. A denunciare l’accaduto è stata l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, impegnata da anni contro le violenze ai danni del personale sanitario in Campania. Secondo quanto emerge dalla loro ricostruzione, la donna era giunta in ospedale lamentando una colica renale, ma non ha volontariamente dichiarato al personale del triage di avere la febbre, per poi rivelarlo solo all’ingresso del box visite davanti al medico. Alla donna è stato fatto subito un tampone e il risultato era positivo: aveva contratto il Covid. Così l’infermiera del triage ha riferito al medico il risultato del test e l’omissione da parte della donna, ma quest’ultima è andata su tutte le furie: ha aggredito la dipendente con schiaffi all’altezza del collo e del braccio. Poi per dispetto ha iniziato a tossire in faccia a tutti i presenti per contagiarli. La vittima dell’aggressione ha fatto sapere che ha intenzione di sporgere denuncia al commissariato di polizia.

Foto di copertina: Facebook – Nessuno tocchi Ippocrate

