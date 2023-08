Tromba marina in Abruzzo, le immagini sui social – Il video

Una tromba marina si è creata al largo delle coste abruzzesi e si è spostata per diversi chilometri, in mare, tra la zona Sud di Pescara e Francavilla al Mare. Le immagini del fenomeno sono state condivise sui social. «Si è trattato di una tromba marina o waterspout, fenomeno frequente in mare a causa dell’umidità – spiega all’ANSA il meteorologo Giovanni De Palma – Si verifica quando arriva aria più fredda che, sul mare, incontra temperature superficiali piuttosto elevate. Si genera energia che può dare origine a temporali, all’interno dei quali si possono formare le trombe marine». Sulla regione oggi c’era allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali. Dal pomeriggio precipitazioni si sono abbattute un po’ su tutta la regione e, in particolare, sulla costa. «Le condizioni meteorologiche – aggiunge De Palma – miglioreranno da domani, quando assisteremo ad un clima gradevole, almeno fino alla fine della settimana».

(video @luigiscarpellini)

Leggi anche: