Forte dei Marmi, due cani-bagnino salvano 5 ragazzi in mare

Kelly e Beatrice. Due golden retriever di 2 e 5 anni con brevetto di cane bagnino, hanno salvato nella giornata di ieri – domenica, 6 agosto – cinque minorenni d’origine peruviana dalla corrente di risacca a Forte dei Marmi. Armati di pettorina e guidate dai loro conduttori, Sandro Petrillo e Gabriele Casini e dal bagnino in servizio sulla spiaggia libera di Ponente, si sono entrambe tuffate dopo aver sentito le grida d’aiuto dei ragazzi sudamericani. I cinque, che stavano facendo il bagno e non riuscivano a rientrare a riva, erano entrati in acqua verso le 14 nonostante la mareggiata e la bandiera rossa. «Ero entrato in servizio da mezz’ora – racconta Petrillo al quotidiano -, ma ci siamo subito fiondati in acqua. I due cani hanno dato una grossa mano nella fese di rientro», accolta da un’ovazione di tutti i presenti sulla spiaggia. «I genitori dei giovani, che erano sotto l’ombrellone, ci hanno ringraziato per tutto il resto della giornata. I giovani hanno addirittura voluto fare le foto con noi e i cani per esprimerci tutto il loro riconoscimento», conclude Petrillo. Per Kelly, brevettata da circa un anno, quello di domenica è stato il primo salvataggio. Entrambe sono impiegate come cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio, la più grande organizzazione mondiale – si legge sul sito – dedita alla preparazione dei cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori.

Foto copertina: FACEBOOK/SICS Firenze – Forte dei Marmi

