Atene, tifoso dell’Aek pugnalato a morte dagli ultras della Dinamo Zagabria – Il video

Un tifoso dell’Aek di Atene è stato pugnalato a morte durante una serie di scontri andati in scena nella capitale della Grecia con i tifosi della Dinamo Zagabria. Nelle botte tra ultras ci sono anche sei feriti. Il 22enne è stato portato in un ospedale dove è spirato. Stasera è in programma l’andata del terzo turno di qualificazione di Champions League tra Aek e Dinamo allo stadio Agia Sophia, nel sobborgo ateniese di Nea Filadelfia.

