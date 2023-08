Due alpinisti rimangono bloccati a 3.000 metri sulle montagne di Locana. Lo spettacolare salvataggio dei Vigili del fuoco – Il video

Spettacolare – e fortunatamente riuscito – intervento di salvataggio dei Vigili del fuoco del reparto volo del comando provinciale di Torino, che nella giornata di domenica 6 agosto hanno recuperato due alpinisti rimasti bloccati a circa 3 mila metri di altitudine. I due alpinisti si trovavano al Becco di Valsoera, nella valle di Piantonetto a Locana, in Piemonte. Le operazioni sono andate a buon fine malgrado le difficoltà legate al forte vento. Gli stessi vigili del fuoco l’hanno definita «una corsa contro il tempo per evitare il buio della sera, fronteggiando le forti raffiche di vento», descrivendo e documentando in video, le «complesse le operazioni di soccorso con cui l’equipaggio del Drago 66 ha salvato 2 alpinisti bloccati in parete a 3.000 mt d’altezza, al Becco di Valsoera». Una volta tratti in salvo i due alpinisti, i vigili li hanno accompagnati in sicurezza presso un rifugio che si trova alla diga del lago Teleccio, nella valle dell’Orco.

Leggi anche: