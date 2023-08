Usa, una 33enne della Virginia fa il record del rutto più rumoroso del mondo (per una donna), superando un’italiana – Il video

Kimberly “Kimycola” Winter, 33enne della Virginia, ha superato se stessa e ha fissato un nuovo Guinness World Record: è lei la donna con il rutto più potente del mondo. Grazie a un rutto di 107,3 decibel ha superato il precedente record di 107 decibel che apparteneva all’italiana Elisa Cagnoni. Per capire la portata dell’impresa, sul sito del GWR, si spiega che «il rutto da record di Kimberly è più rumoroso di un frullatore (70-80 dB), di un trapano elettrico portatile (90-95 dB) e persino di diverse motociclette a tutto gas (100-110 dB)». I primi tre tentativi di battere il record sono falliti, facendo registrare 97,5, 107 e 103 decibel. Ma al quarto tentativo la donna è riuscita nell’impresa. Il tutto è stato registrato in uno studio radiofonico del Maryland, nel corso della trasmissione radiofonica “Elliot in the Morning”, davanti a un microfono posto a distanza di 2,5 metri dalla sua bocca e misurata da un tecnico del suono, in conformità con le regole fissate per battere il record. Subito dopo il responso, Winter ha scoperto di aver battuto il record mondiale, pur dicendosi «davvero entusiasta» per aver fissato il nuovo record, si è detta pronta a superarsi: «Quello non era niente, posso essere molto più forte».

