Milano, arrestato molestatore seriale del parco Montanelli: incastrato da una agente sotto copertura

Un uomo di 34 anni è stato arrestato per violenza sessuale aggravata dopo le denunce di quattro donne e di una minorenne che hanno segnalato alle forze dell’ordine di essere state aggredite al parco Indro Montanelli di Milano, in zona porta Venezia. Le molestie sarebbero stato commesse tra il 20 giugno e il 24 luglio, più o meno con la stessa dinamica. L’uomo si nascondeva nel verde dei giardini, pedinava le vittime o attirava la loro attenzione prima di aggredirle, toccandole nelle parti intime. Tutte e cinque sono riuscite a scappare, anche aiutate da altri passanti o dagli agenti presenti nel parco. Gli investigatori sono riusciti a individuare quello che ritengono il responsabile, un 34enne originario del Camerun, anche grazie a dei commercianti di zona. Dopo averlo fotosegnalato, l’indiziato è stato riconosciuto e poi arrestato dagli agenti del Nucleo Problemi del Territorio della Polizia locale. Ora si trova nel carcere di San Vittore. Per incastrare il sospettato, una agente sotto copertura – conoscendo il modus operandi dell’aggressore – ha agito da esca, venendo approcciata con insistenza dall’uomo che l’avrebbe invitata «ad andare con lui».

Leggi anche: