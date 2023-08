Multe, quali sono le città che incassano di più. A Milano 174 euro pro capite, a Napoli meno di 10

Nel 2022 i milanesi hanno speso in media 174 euro a testa per pagare multe. Questo è quanto emerge dai dati del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali. Il capoluogo meneghino è il Comune con la spesa pro capite più alta che moltiplicata per il numero di veicoli ha portato nelle casse di Palazzo Marino 151 milioni di euro. Ovvero oltre tre quarti di 194 milioni di euro incassati da tutta la Lombardia. Differenza sostanziale con Roma, che nonostante il maggior numero di conducenti e l’enorme estensione territoriale ha incassato 133 milioni di euro. Di questi, fa notare Facile.it in una rielaborazione delle cifre, 6,15 milioni derivano da infrazioni per eccesso di velocità. Lo stesso dato, a Milano, sfiora i 13 milioni, segno di controlli più rigorosi, di un piede più pesante, o di entrambi? Le due città più grandi del Paese emergono tra gli altri centri maggiori in questa particolare classifica nella quale sono stati analizzati i 102 capoluoghi di provincia italiani.

La classifica assoluta e quella pro capite

A Napoli le multe sono poche. Il comune ha incassato appena 8,8 milioni di euro nel 2022, a fronte di oltre 900 mila abitanti, e di un numero di auto per abitante che è il triplo che a Roma. Il totale pro capite rimane quindi poco sotto i 10 euro. I partenopei, però, non sono i conducenti meno multati. Quel titolo spetta agli abitanti di Latina, che a testa hanno speso 2,2 euro in multe, seguiti dagli agrigentini con 2,5 euro e dagli aostani, con 4,1 euro. Al vertice della classifica, dopo i milanesi, invece, i più multati sono i fiorentini con 170 euro pro capite, e i bolognesi, poco sotto, con 163 euro. Seguono Pavia con 129 euro e Siena, con 128. Se si guarda alle cifre assolute, la città che raccoglie meno proventi dalle multe è Carbonia, che lo scorso hanno ha incassato appena 120 mila euro. Seguono due siciliane: Enna, con 131 mila euro, e Agrigento, con 135 mila euro.

Le multe per eccesso di velocità

Gli abitanti di Firenze sono anche quelli che più spesso si sono fatti beccare mentre spingevano sull’acceleratore. Il comune di Firenze ha raccolto ben 23 milioni di euro da infrazioni per eccesso di velocità. Seguono Milano, Genova (poco meno di 11 milioni) e Roma (poco più di 6 milioni). In termini relativi al numero di abitanti Firenze guida comunque la classifica, con 85 euro pro capite pagati per eccesso di velocità dagli abitanti del capoluogo toscano. Completano l’esoso podio i grossetani, con 78 euro e i reatini, con 54 euro a testa.

Leggi anche: