Giorgia Meloni: «Abbiamo 60 giorni coinvolgiamo le parti sociali» – Il video

«Il tema del contrasto al lavoro povero ci interessa, purché ci si comprenda che la materia è ampia e va affrontata nella sua complessità. Ci sono divergenze sugli strumenti per rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie e ho proposto un confronto più ampio che coinvolga chi è più attrezzato, il Cnel, per terminare prima dell’avvio della legge di Bilancio. Se pensiamo di dare una risposta semplice a un tema complesso rischiamo di creare più danni di quelli che vogliamo risolvere». Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dell’incontro con le opposizioni a Palazzo Chigi per il salario minimo. «Il problema – ha ribadito – non viene previsto dal semplice Salario minimo». E ancora: «La legge di Bilancio segue il filone della precedente, cioè lavoro e redditi».

Sulla questione di De Angelis ha poi replicato: «Non credo di dovermi occupare del responsabile della comunicazione della Regione Lazio».

