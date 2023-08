Salario minimo: al via all’incontro tra Giorgia Meloni e le opposizioni con Schlein, Conte, Calenda, Sinistra Italiana e +Europa

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra le due delegazioni delle opposizioni al governo per un confronto sul salario minimo. All’incontro, iniziato ora nella Sala Verde di Palazzo Chigi, sono presenti Giuseppe Conte, Elly Schlein, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, Azione con Carlo Calenda e + Europa. La premier è affiancata dai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, dalla ministra del Lavoro Maria Elvira Calderone e dai sottosegretari Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano. In base ai retroscena dei giornali riportati stamani Meloni ha intenzione di far partire un contrattacco rispetto alle proposte sui 9 euro all’ora di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle ed Azione. Non c’è il leader di Italia Viva Matteo Renzi che non ha condiviso con le altre opposizioni il percorso sul salario minimo. Un paio dei protagonisti dell’incontro si erano visti già prima. Giorgia Meloni e Nicola Fratoianni si sono casualmente trovati sullo stesso volo di linea Brindisi-Roma, entrambi di ritorno dalla Puglia, per un «pre-vertice» a sorpresa che anticipa il summit a palazzo Chigi. «Ora direte che c’è il governo Meloni-Fratoianni…», ha scherzato il segretario nazionale di Sinistra italiana cercando di smentire l’incontro, intercettato dall’Adnkronos.

Salario Minimo, Schlein: «Meloni non prenda in giro i lavoratori»

La segretaria del Pd Elly Schlein chiede alla premier di non prendere in giro i lavoratori. E dice che nel video in cui Meloni definiva il salario minimo «controproducente» la presidente del Consiglio ha dimostrato di non aver capito la proposta dell’opposizione. «Speriamo stia cambiando idea sulla nostra proposta» ha detto oggi in un’intervista a La Stampa la segretaria del Pd. Per Schlein non c’è il rischio che il Salario livelli le retribuzioni verso il basso: «Al contrario, le livella verso l’alto – commenta -. Perché allarga a tutti la retribuzione complessiva stabilita dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi». Il Salario minimo è presente «in 22 Paesi su 27, come la Germania, dove l’ha introdotto, guarda un po’, Angela Merkel. Ha fatto registrare l’immediato innalzamento dei salari di circa il 15 per cento e la crescita dell’occupazione anche tra lavoratori meno qualificati. È necessario anche da noi, per contrastare quel lavoro povero che il governo continua a negare».

