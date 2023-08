Sardegna, peschereccio affonda dopo lo scontro con un traghetto a Olbia: disperso un marinaio

In Sardegna un peschereccio è affondato nella serata di ieri, giovedì 10 agosto, dopo la collisione con un traghetto. Sono in corso, scrive AdnKronos, le ricerche di un marinaio disperso in mare al largo di Capo Figari, nel nord-est dell’isola. Secondo una prima ricostruzione, una passeggera della Motonave Sharden, diretta a Livorno, ha segnalato alla Guardia Costiera di Olbia di aver assistito, assieme ad altri passeggeri presenti sul ponte, alla collisione tra una barca da pesca e il traghetto sul quale stavano viaggiando. Quindi, l’invio sul posto dei mezzi navali, tra cui una motovedetta che – dopo aver avvistato un fuoco di segnalazione – si è diretta verso una barca a vela che aveva recuperato poco prima in mare il comandante del peschereccio. L’uomo, riporta l’agenzia stampa, ha riferito agli agenti che la propria imbarcazione era affondata in seguito all’urto con il traghetto e che il marinaio presente a bordo al momento dell’impatto risultava disperso.

Foto copertina: Immagine d’archivio

Leggi anche: