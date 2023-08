Svelati gli 11 vincitori del Comedy Pet Photo Awards 2023, il concorso che premia gli scatti più buffi degli animali domestici – Le foto

Annunciati i vincitori del contest fotografico nato cinque anni fa «per celebrare il ruolo positivo e vitale che gli animali domestici hanno nella nostra vita e per incoraggiare l’impegno per il benessere»

Sono stati svelati i vincitori del Comedy Pet Photo Awards 2023, il concorso annuale che celebra le foto più buffe e divertenti degli amici a quattro zampe (e non solo), istituito da due fotografi inglesi Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam «per celebrare il ruolo positivo e vitale che gli animali domestici hanno nella nostra vita e per incoraggiare l’impegno per il benessere degli animali». A trionfare in assoluto è stata la foto dei due gattini, Alex e Max salvati dalla strada, immortalati mentre giocano tra loro dal fotografo libanese Michel Zoghzoghi. Il vincitore, che ha conquistato un premio di 500 sterline e una borsa tecnica da fotografo, ha spiegato che la foto racchiude «un evento che mi cambia la vita: Alex è quello timido, Max è quello giocoso: insieme formano una coppia incredibilmente carina. Mi sono divertito di più a fotografare questi due gattini che durante i miei più avventurosi viaggi di fotografia naturalistica».

La foto vincitrice nella categoria Junior

Per la categoria Junior ha vinto la 13enne brasiliana Monyque Macedo Dos Santos, che ha ritratto il suo cagnolino Louis nascosto tra i cuscini del divano, mentre “mira” di nascosto a una pallina da tennis: «C’è un nascondiglio sotto il divano dove a Louis piace nascondersi, quel giorno ho preso la sua pallina da tennis dal “suo posto”, si è arrabbiato e ha messo la testa fuori dal buco abbaiando per riavere la sua palla. In quel momento ho scattato la foto».

Le altre foto vincitrici

Oltre ai due principali vincitori, ci sono ben altre 9 foto che hanno conquistato il cuore e le simpatie degli utenti. Tra queste quella del fotografo Chris Porsz, fotografo amatoriale, che ha vinto grazie a «uno scatto che ho quasi fatto per caso: per un colpo di fortuna, proprio mentre il proprietario del cane lanciava la palla, istintivamente ho alzato la macchina fotografica e ho scattato. Il cane stava guardando il proprietario e poi si è lanciato e si è girato a mezz’aria per prendere la palla».

Tra i vincitori c’è poi lo scatto del gatto ritratto da Kazutoshi Onoe, con il felino che atterra con una posa a dir poco invidiabile, in perfetto stile olimpico.

Tra le foto vincitrici anche quella di Kenichi Morinaga che ritrae il «Big Boss, il capo del quartiere: è gentile e la sua gentilezza è semplicemente grande».

A vincere anche la buffa posa ritratta da Sophie Boynton: «Shadow stava scavando buche normalmente in spiaggia, quando all’improvviso ha mostrato la sua nuova tecnica! Per fortuna la macchina fotografica era pronta per questa folle posizione».

Tra gli altri scatti vincenti c’è anche quello di Kenichi Morinaga, in cui vengono ritratti degli splendidi gatti che sembrano trovarsi in campo. In particolare uno di loro è concentratissimo: « È l’attesa per il calcio di punizione».

Tra le foto vincitrici c’è anche quella di Karl Goldhamer che ha ritratto« il ritorno del vendicatore dei più deboli» (Zorro), che però questa volta ha fatto ritorno «come cane e non a cavallo, ma in macchina».

Un altro scatto vincitore è quello di Gill Woodcock, che ritrae il suo meraviglioso «Bumble, che mette il cuore e l’anima in ogni cosa, ma non sempre funziona». L’importante è provarci comunque.

A sorpresa non solo cani e gatti, ma tra le foto vincitrici c’è anche quella del furetto realizzata da Darya Zelentsova, che spiega: «Sono così felice di vedere la mia adorabile Boudicca tra i vincitori. I furetti non vincono quasi mai nulla nei principali concorsi fotografici internazionali e sono felice di promuoverli come fantastici animali domestici. Sono intelligenti, allegri, socievoli, piccole creature con una grande personalità e una tenerezza enorme: quando hai un furetto, non smetti mai di sorridere».

E infine, osserviamo bene questa ultima foto vincente: ecco a voi Karin, e i suoi due cani.

