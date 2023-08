Ritardi fino a 190 minuti per i treni Milano-Genova: disagi per problemi alla linea elettrica

La circolazione sulla linea fra Milano e Alessandria ha avuto problemi nella mattina di oggi, 12 agosto: si sono manifestati, sin dalle 8, ritardi dei treni fino a oltre tre ore ore (190 minuti) in direzione di Voghera, Genova, Alessandria e Stradella. All’origine dei disagi, ci sarebbe un inconveniente tecnico alla linea di alimentazione dei treni fra Pavia e Certosa di Pavia. A segnare i ritardi maggiori sono stati in particolare i regionali diretti a Ventimiglia, dunque alle località marine della Liguria di Ponente. Un treno alta velocità ha subito un ritardo di trenta minuti, nove Intercity e 15 Regionali hanno avuto rallentamenti in media di due ore (ma sono arrivati anche a tre). Mentre il percorso di 15 regionali è stato limitato. I tecnici della Rete ferroviaria italiana sono intervenuti per risolvere il problema all’alimentazione elettrica sulla linea che da Milano arriva a Genova e alle località marine liguri. Dopo l’intervento, la situazione sembra tornare gradualmente alla normalità.

