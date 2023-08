Porto Cervo, 2 caffè con l’acqua a 60 euro. La sorpresa dei turisti: «Si paga l’esperienza»

Se fosse una gara sarebbe difficile decretare il vincitore. Sapendo anche che l’estate non è ancora finita e che le sorprese sicuramente non mancheranno. C’è chi fa pagare un piattino da condivisione e chi il taglio del toast, ma anche chi mette in conto i cucchiaino per il dolce o il bicchierino d’acqua che accompagna con il caffè, poi ci sono gli 800 euro per una cena con tigelle e affettati a Maranello ma anche il locale di Savona che prevede il sovrapprezzo per la pizza ben cotta. In questa lista, destinata ad allungarsi, un posto lo merita anche lo scontrino che si sono visti recapitare due turisti romani in vacanza a Porto Cervo. Località tra le più esclusive della Sardegna, e nonostante questo il conto ha lasciato sorpresi i due clienti del bar Portico. Due caffè, accompagnati da due bottigliette d’acqua e da due coppe in argento con cioccolatini, sono stati battuti a 60 euro. Nel listino, il singolo caffè costa 30 euro, il resto è compreso nel prezzo. I due turisti hanno quindi inviato una segnalazione al Corriere della Sera, riferendo anche la spiegazione che è stata data dai gestori del locale. Non si paga solo il caffè, ma anche «l’esperienza». Evidentemente salata, data la vicinanza con il mare.

