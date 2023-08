No! La dichiarazione sui pensionati del Vicepresidente dei Farmacisti italiani è falsa. Occhio alla truffa!

Circola una presunta dichiarazione del «Vicepresidente dei Farmacisti italiani» in cui sosterrebbe che «i pensionati non valgono niente» e dove chiede di lasciarli morire, in parte condivisa tramite uno screenshot e in parte attraverso dei siti farlocchi che utilizzano le grafiche altrui, come ad esempio quella di RaiNews. Questi siti contengono delle interviste inventate associate a giornalisti famosi e a personaggi noti al pubblico per rendere “credibile” il contenuto. Di fatto, la dichiarazione sui pensionati del Vicepresidente dei Farmacisti italiani è falsa e l’obiettivo dei siti è quello di truffare gli utenti.

Per chi ha fretta:

La dichiarazione sui pensionati non trova alcun riscontro e risulta inventata.

I siti ritratti negli screenshot sono fasulli e sfruttano le grafiche di altri siti per rendersi credibili.

I siti riportano delle false interviste attribuite a giornalisti noti.

L’obiettivo è promuovere un prodotto e ottenere dagli utenti i loro dati personali senza alcuna tutela.

Analisi

Ecco la presunta dichiarazione del Vicepresidente dei Farmacisti italiani che circola online:

I pensionati non valgono niente, lasciateli morire, non sarebbe un peccato. Se non sarà la pressione o il cuore dolorante, li ucciderà qualcos’altro. Non ha senso spendere soldi per gli anziani!

Ecco uno dei post che riporta la fantomatica notizia attribuita a RaiNews, così commentata:

La falsa dichiarazione del vicepresidente dei Farmacisti

La falsa dichiarazione circolava già ad aprile 2023 e risulta verificata dai nostri colleghi di Facta. Oltre a non trovare alcun riscontro, circolava con le foto di altre persone come un medico portoghese al posto del Vicepresidente dell’Ordine dei Farmacisti Luigi D’Ambrosio Lettieri.

Le diverse versioni della truffa

In questo post è visibile anche l’indirizzo del sito dove viene riportata la truffa, ossia Olordper.shop.

La falsa notizia viene riportata su diversi siti, tra questi il citato Olordper.shop che utilizza la grafica di RaiNews e dove riporta una inesistente intervista del nostro editore Enrico Mentana a Franco Berrino e Mariano Amici.

Anche il Newsaroundus.click utilizza lo stesso stratagemma, cambiando però i soggetti coinvolti: la grafica di un sito chiamato Notizia.it con la stessa intervista fatta però da Marco Frittella ad altre persone.

L’obiettivo dei siti falsi

Entrambi i siti pubblicizzano un prodotto chiamato “Cardione” e per ottenerlo gli utenti dovrebbero inserire il proprio nome e numero di cellulare in un form dove manca ogni riferimento al trattamento dei dati personali. Sconsigliamo vivamente di inserire qualsiasi informazione all’interno di quel form.

Conclusione

Di fatto, la dichiarazione sui pensionati del Vicepresidente dei Farmacisti italiani è falsa. Gli screenshot riportano dei siti farlocchi che imitano quelli di altri più autorevoli e sfruttano i nomi dei giornalisti per rendere il tutto più credibile al fine di convincere gli utenti a fornire i propri dati personali senza alcuna tutela.

