Tennis, la prima vittoria di Jannik Sinner in un Atp Masters 1000 a Toronto – Il video

Il tennista Jannik Sinner ha vinto il National Bank Open a Toronto. È il sesto torneo Atp Masters 1000 stagionale (con un montepremi di 6.660.975 dollari) battendo in finale l’australiano Alex De Minaur per 6-4 6-1 in un’ora e 20 minuti di gioco. Per Sinner è il primo successo della carriera in un “1000”. E il secondo assoluto di un italiano dopo quello di Fabio Fognini nel 2019 a Montecarlo. Con questa vittoria Sinner sale al numero 6 della classifica Atp. Superando così nella graduatoria degli italiani Corrado Barazzutti, che al massimo ha raggiunto la settima posizione mondiale. Berrettini ha raggiunto la sesta posizione del rank nel 2022. Più in alto è arrivato solo Adriano Panatta, quarto nel mondo nel 1976. Così sarà anche favorito negli Us Open: non affronterà un top 4 prima dei quarti di finale.

Il trionfo

«Per me questo successo vuol dire tantissimo», ha detto Sinner dopo il successo. «È un grande risultato che condivido con tutte le persone che mi sono vicine ogni giorno, con il mio team. Non tutti sono qui, ma spero che chi non è qui mi stia guardando. Abbiamo lavorato duro e questi risultati ci fanno stare bene e ci fanno sentire più forti, facendoci anche venire voglia di lavorare ancora di più. Mi è piaciuto come ho gestito questa situazione, affrontando con la giusta attitudine ogni avversario. Non nego di aver sentito la pressione, ma penso di averla gestita bene cercando di giocare punto a punto e trattando tutti con il giusto rispetto sul campo».

L’italiano si è poi congratulato con l’avversario, che «è stato in due finali ed è una brava persona. Lasciamo perdere il doppio (in cui fanno coppia, ndr) questa settimana, dobbiamo ancora vincerne uno. Ma è bello stare in campo con te», ha poi detto durante la premiazione rivolgendosi all’australiano. «Lavori tanto e ci siamo spesso allenati insieme a Monaco. Spero di vederti presto tra i primi dieci del mondo. Questo torneo mi rimarrà sempre nel cuore, voglio condividere questa gioia con voi», ha concluso Sinner rivolgendosi al pubblico.

