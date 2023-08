Rissa dopo il concerto di Elettra Lamborghini, spray al peperoncino contro i poliziotti: arrestato un 18enne

Finisce in rissa il concerto di Elettra Lamborghini a San Leone ad Agrigento: un gruppo di ragazzi avrebbe iniziato a scontrarsi mentre la folla defluiva da piazzale Giglia, ovvero il luogo dove si era tenuta l’esibizione. Non solo: quando i poliziotti sono intervenuti, nel tentativo di riportare la calma, un diciottenne agrigentino ha tirato a sorpresa fuori dalla tasca lo spray al peperoncino, per poi spruzzarlo contro gli agenti. Per questo adesso il giovane è stato arrestato non solo per rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ma anche per porto abusivo d’armi. Dopo esser stato fermato dagli agenti della Questura, il ragazzo avrebbe anche provato a scappare. È stato tuttavia rincorso e subito bloccato dai poliziotti. Mentre lo stavano facendo salire in macchina, per portarlo in caserma ed identificarlo (dal momento che si era portato lo spray, ma non i documenti), gli agenti sono stati verbalmente aggrediti da alcuni amici e familiari del giovane. Non sono al momento note le cause della rissa da cui si è generato il caos: il giovane ha riferito d’aver chiesto un passaggio che gli è stato negato.

