Nubifragi in Trentino Alto Adige, colate di fango e danni per i temporali – I video

Il cambiamento climatico non dà tregua all’Italia. Forti nubifragi e violenti temporali si sono abbattuti in più aree del Trentino Alto Adige, provocando numerosi danni. Smottamenti e allagamenti si sono verificati a Martello, Solda, in val Badia e Luson, dove si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Al momento, però, non risultano danni a persone. Intanto, i volontari dei pompieri hanno svolto una serie di sopralluoghi nelle zone colpite e sono ancora impegnati in lavori di bonifica. I temporali più violenti sono esplosi nella notte dopo Ferragosto, come annunciato nei giorni scorsi dalle previsioni meteo che allertavano su potenziali «fenomeni estremi in grado di determinare gravi conseguenze, come già accaduto al Nord/Ovest in Valle D’Aosta e a Bardonecchia».

