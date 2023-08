Lo “scippo” alla vecchietta a Reazione a Catena per indovinare «borsetta». E la Rai censura tutto – Il video

Perfettamente coerente per alcuni decisamente fuori luogo per altri la frase usata da due concorrenti della trasmissione Reazione a Catena, che durante il popolare gioco L’intesa Vincente dovevano far indovinare la parola borsetta al loro compagno di quadra. E ci sono riusciti benissimo, in appena cinque secondi, chiedendogli: «Cosa / piccoletta / prendi / dalla / vecchietta?». Scambio secco, lineare, che però non è piaciuto al conduttore Marco Liorni – «Ma che cosa state dicendo??», ha tuonato – e nemmeno alla regia, che ha censurato tutto lo scambio. Lo “scippo” non è andato giù a Liorni, che ha annullato la giocata e tolto un punto ai «Dai e Dai» che sono comunque riusciti ad arrivare in finale e a laurearsi campioni.

Suscita curiosità sui social la scelta della Rai di non considerare valido il punto ma mandare comunque in onda il segmento censurando tutta la frase, persino l’innocuo «cosa» di uno dei concorrenti. La vicenda può essere riassunta con uno dei molti commenti che fioccano su Twitter: «Tra fare una domanda giusta e la gloria eterna hanno scelto la seconda». Ma non manca chi non capisce la durezza della Rai di fronte a un gesto innocente: «Sono monotematico lo so, ma un altro conduttore avrebbe cavalcato questa cosa facendo uscire un momento goliardico, invece ci dobbiamo sorbire Liorni».

