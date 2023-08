Le vacanze di Meloni e famiglia sui Tg albanesi, la premier in barca tra i turisti che fotografano – Il video

La tv albanese ha trasmesso in esclusiva le immagini dell’arrivo in barca di Giorgia Meloni a Valona. Nel servizio del telegiornale dell’emittente Tv Klan, andato in onda a Ferragosto, viene raccontato qualche dettaglio del viaggio in Albania della presidente del Consiglio italiana, che ha lasciato per qualche giorno la Puglia su invito dell’omologo albanese Edi Rama. Meloni avrebbe soggiornato con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, insieme alla sorella Arianna con il marito, il ministro Francesco Lollobrigida, nella residenza governativa di Valona. Le immagini non sono abbastanza nitide da mostrare chi fosse con la premier sull’imbarcazione. Secondo i media locali, Meloni è rimasta almeno fino a mercoledì a Valona per «riposarsi sulla costa ionica». Sarebbe poi stata accompagnata su «un motoscafo delle autorità albanesi verso Dhërmi, alla residenza governativa dove si trova il primo ministro Rama». Mercoledì scorso poi Meloni sarebbe tornata in Italia con un traghetto di linea, ma sulle modalità del viaggio ci sono state versioni contrastanti. Nel video mostrato da Tv Klan, si vede anche un nutrito gruppo di bagnanti intenti a osservare e fotografare l’imbarcazione con la prima ministra a bordo mentre raggiunge e poi si allontana dalla costa.

Leggi anche: