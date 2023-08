Il ristorante economico sul mare esiste, è a Cecina e fa menù fisso (di pesce) a 25 euro. Peccato che sia tutto abusivo: chiuso dalla Gdf

Il carovita continua a pesa su famiglie e imprese. A risentirne sono anche i settori del turismo e quello della ristorazione, come dimostrato dagli innumerevoli scontrini che circolano sui social in questa estate 2023. E chi abbassa i prezzi spesso lo fa evitando però di pagare le tasse dovute. E’ il caso di un ristorante di Cecina, in provincia di Livorno, che per tutta l’estate ha proposto menù fisso a 25 euro. Peccato che fosse abusivo, privo di ogni autorizzazione commerciale e igienico-sanitaria e non rilasciasse scontrini ai clienti. Nel corso delle ispezioni della GdF, in collaborazione con la polizia municipale di Cecina e l’unità funzionale Sicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria (Zona Bassa Val di Cecina – Val di Cornia) del dipartimento di prevenzione dell’Ausl Toscana Nord-ovest, le autorità hanno accertato la mancata installazione del misuratore fiscale, la presenza di un lavoratore in nero, l’assenza della prevista segnalazione certificata di inizio attività, nonché insufficienti condizioni igieniche per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. Alla luce di ciò l’attività è stata chiusa con effetto immediato ed è scattata una sanzione da 10mila euro, oltre all’obbligo di pagamento di quanto evaso fino a ora, che verrà determinato da verifiche successive. I responsabili della società – tre persone – dovranno anche regolarizzare la struttura.

Ausl Toscana e Gdf | Le immagini del ristorante abusivo

Ausl Toscana e Gdf | Le immagini del ristorante abusivo

Leggi anche: