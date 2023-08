Vent’anni fa l’ingresso in campo di Ronaldo col Manchester United. Ecco perché ha cambiato il calcio moderno – Il video

Sono passati vent’anni esatti da quando Cristiano Ronaldo, entrando in campo con la maglia del Manchester United, ha cambiato il volto del calcio moderno, rendendolo, soprattutto, più veloce e aggressivo. Il video di quei primi minuti di gioco – pubblicato dal profilo della Premier League – nel 2003 mostrano già come Ronaldo fosse capace di muoversi in campo, con incredibili capacità di attaccante e marcatore che l’hanno reso uno dei migliori calciatori di sempre. Cr7, noto anche per le tante apparizioni pubblicitarie capaci di farne un vero e proprio brand, quest’anno ha firmato con l’Al Nassr, in Arabia Saudita, lasciando proprio il Manchester United dove era tornato nel 2021 dopo aver militato anche nel Real Madrid e nella Juventus.

Leggi anche: