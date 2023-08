La maledizione di Notre-Dame: morto in un incidente di montagna il generale cui Macron aveva affidato la ricostruzione

Il generale francese Jean-Louis Georgelin è morto nella giornata di venerdì a seguito, con ogni probabilità, di un incidente ad alta quota. Lo ha confermato oggi il presidente Emmanuel Macron in persona, rendendo omaggio all’uomo al quale negli scorsi anni aveva affidato il compito titanico di coordinare i lavori di ricostruzione della basilica di Notre-Dame di Parigi, devastata da un incendio divampato la notte tra il 15 ed il 16 aprile 2019. Georgelin, 74 anni, era in vacanza sui Pirenei e venerdì aveva intrapreso un’escursione sul Mont Valier. Ore dopo la denuncia della sua scomparsa, i soccorritori dispiegati sulla vetta del monte hanno ritrovato il corpo dell’uomo e lo hanno identificato. Secondo la procura di Foix, un incidente di montagna è la probabile causa del decesso. Georgelin era stato capo di stato maggiore dell’esercito francese dal 2006 al 2010 forze armate, gran cancelliere dell’Ordine della Legion d’onore e cancelliere dell’Ordine nazionale al merito. Nel 2020, Macron si era rivolto proprio a lui – uno dei generali di maggior spicco – per guidare i faraonici lavori di ricostruzione della cattedrale simbolo di Parigi. Il cui esito – la riapertura ai fedeli è prevista per la primavera 2024 – Georgelin non potrà tuttavia vedere. «Con la scomparsa la Nazione perde uno dei suoi grandi soldati, la Francia uno dei suoi grandi servitori, e Notre-Dame l’artefice della sua rinascita», ha scritto Macron su X (Twitter).

Leggi anche: