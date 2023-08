Voghera, la ex non lo fa entrare e lui sfonda la porta a vetri: giovane si recide l’arteria femorale e muore dissanguato

Ha preso a calci la porta a vetri dell’appartamento della ex e alcune schegge gli hanno reciso l’arteria femorale. Un giovane originario della Nigeria è morto dissanguato ieri – venerdì, 18 agosto – a Voghera, in provincia di Pavia. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118, intervenuti anche con un elicottero. Medici e infermieri hanno cercato in ogni modo di tamponare la ferita, ma l’emorragia rapidissima non gli ha lasciato scampo. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, all’origine del gesto ci sarebbe una lite. Il ragazzo si sarebbe presentato sotto l’appartamento della donna, connazionale – che dopo la rottura della relazione aveva acquistato casa con un altro uomo – e ha insistito per farsi aprire, dando subito in escandescenze e prendendo a calci la vetrata nell’atrio che, distruggendosi, lo ha ucciso. La polizia di Stato ha ascoltato a lungo i testimoni tra cui la donna per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Intanto, la procura di Pavia ha aperto un’indagine.

