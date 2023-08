La benedizione di Meloni a una coppia di sposi in Puglia, il fuoriprogramma durante le vacanze in masseria – Il video

Durante le vacanze pugliesi di Giorgia Meloni c’è stato il tempo anche di benedire il matrimonio di una coppia di militanti di Fratelli d’Italia. Tornata nella masseria Beneficio di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dopo qualche giorno in Albania ospite del premier Edi Rama, Meloni si è concessa qualche foto e video finiti sui social con il neosposo incontrato ieri 19 agosto, come riporta il Corriere della Sera. L’uomo che appare nel video con la premier è Cosimo Nardelli, è di Ceglie ed è amico del consigliere regionale di FdI Luigi Caroli, che avrebbe curato i dettagli della vacanza in Puglia della premier. Secondo le indiscrezioni citate dal Corriere, Meloni si sta trattenendo ancora in Puglia con compagno e figlia, oltre che la sorella Arianna e il marito, il ministro Francesco Lollobrigida. Ma sta crescendo l’ipotesi che possa andare via, almeno per qualche giorno, già lunedì 21 agosto, in anticipo rispetto ai programmi.

Leggi anche: