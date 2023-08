Estate rovente, dalle città ai ghiacciai l’Italia si prepara a una settimana di caldo record: ecco quando sarà il picco

L’anticiclone sub-tropicale proveniente dall’Africa sta già investendo le regioni del Centro-Nord Italia. L’allarme del Cnr per le temperature in vetta

A causa dei cambiamenti climatici e dell’ondata di caldo legata all’anticiclone sub-tropicale proveniente dall’Africa che sta investendo le regioni del Centro-Nord Italia, «tutti i ghiacciai alpini, a tutte le quote, sono sopra lo zero e la situazione è abbastanza critica». È questo l’allarme lanciato da Claudio Tei, ricercatore e meteorologo del Cnr e del Consorzio Lamma. «Secondo i modelli, i giorni più roventi saranno lunedì 21 e martedì 22 agosto, con picchi di 38 gradi in alcune città, oltre 7 gradi sopra la media di questa stagione, anche 10 gradi oltre i valori stagionali sulle Alpi occidentali, mentre lo zero termico in quota si prevede possa alzarsi fino ai 5mila metri», spiega l’esperto.

Le previsioni per la settimana dal 21 al 27 agosto

Secondo le previsioni, l’ondata di calore durerà ancora tutta la prossima settimana, o comunque quanto meno fino a venerdì 25 agosto, giorno in cui potrebbe verificarsi un lieve calo delle temperature. Per una discesa più importante però, «bisognerà attendere forse fino a domenica 27 o lunedì 28 agosto quando, per la settimana successiva, i modelli indicano un deciso cambio di circolazione con temperature nella norma o leggermente inferiori», ha proseguito Tei. A livello regionale, considerando la terza settimana di agosto, «in Toscana le temperature saranno di 6-7 gradi sopra la media, con punte di 38-39 gradi rispetto a una temperatura attesa per il periodo di 31-32 gradi». La situazione però non sarà molto diversa in altre aree del Nord Italia, con picchi «fino a 37 gradi anche a Milano, Piacenza, Bologna e Torino».

