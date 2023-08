Litiga col marito e si lancia dal balcone con le figlie di 6 mesi, dramma nel Siracusano

Un grave litigio, poi la follia. Una donna di 40 di origini tunisine si sarebbe lanciata dal balcone di casa con in braccio due figlie gemelle di sei mesi dopo aver litigato pesantemente con il marito. Quest’ultimo è un lavoratore stagione e vive con la moglie al primo piano di un edificio del centro storico di Francofonte, in provincia di Siracusa. La madre e le figlie sono state soccorse nell’immediato dai carabinieri e trasportate d’urgenza con un elicottero del 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le piccole pare non abbiano riportato gravi ferite, complice la protezione del corpo della madre. Mentre quest’ultima è ricoverata per fratture multiple. Nel frattempo, i carabinieri stanno indagando nel tentativo di delineare l’esatta dinamica dei fatti, a partire dal capire se si sia trattato di un tentato suicidio o di un incidente. Anche se, stando a una prima ricostruzione, la 40enne avrebbe ammesso che si è trattato di un gesto volontario provocato dalla lite con il marito.

Leggi anche: