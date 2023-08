Le urla di De Laurentiis contro un padre con figlio: «Non è qui per fare le foto…» e gli scappa una bestemmia – Il video

Sono saltati i nervi al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alla fine di Frosinone-Napoli, vinta 2-1 dai campioni d’Italia. In un video girato lo scorso sabato allo stadio Stirpe di Frosinone si vede, e soprattutto si sente, il patron del Napoli urlare contro un genitore e suo figlio che avrebbero chiesto con insistenza di fare una foto con i giocatori. Nelle immagini diventate virali, De Laurentiis perde la pazienza e urla: «Non è qui per fare le foto…». E alla frase segue una bestemmia. A distanza di ore dalla comparsa del video sui social, da parte del club non c’è stato alcun chiarimento.

