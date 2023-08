Pep Guardiola beccato in divieto di sosta, il vigile lo multa e poi gli chiede un selfie: la reazione dell’allenatore – Il video

A chi non è mai capitato di arrabbiarsi per una multa ritrovata sul parabrezza dell’auto? Di recente, è successo anche a Pep Guardiola. Nel suo caso, però, lo scambio di battute con il vigile si è trasformato in un divertente siparietto. L’episodio è stata ripreso da un passante, che ha filmato la scena e pubblicato tutto su TikTok. Nel video si vede l’auto del tecnico del Manchester City – nonché fresco vincitore della Champions League – parcheggiata in una zona delimitata da una doppia striscia bianca. Mentre si avvicina alla vettura, Guardiola viene informato dal vigile della multa. A quel punto, il poliziotto capisce chi ha di fronte e ne approfitta per chiedergli un selfie. «Vuoi una foto? Devi pagare per la foto!», gli risponde in tono scherzoso il tecnico del City. A quel punto, l’agente rimette lo smartphone in tasca e torna sul marciapiede, mentre Guardiola toglie il bigliettino da sotto il tergicristallo, rientra in macchina e se ne va.

