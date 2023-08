Atletica, Gianmarco Tamberi è campione del mondo nel salto in alto

È oro per Gianmarco Tamberi ai Mondiali di Atletica 2023 di Budapest, in Ungheria. L’atleta azzurro ha conquistato il gradino più alto del podio grazie a un salto di 2,36 metri. Si tratta della sua prima medaglia outdoor, dopo la vittoria dell’oro nell’indoor nel 2016 e il bronzo nel 2022. Un grandioso risultato arrivato dopo una sequenza in cui l’azzurro ha superato al secondo tentativo la sua misura di ingresso (2.25 metri), per poi superare i 2.29, i 2.33 e arrivare a quota 2.36 metri. Al secondo posto del podio si è piazzato lo statunitense Juvaughn Harrison (anche lui ha saltato 2,36 metri, ma ha commesso un errore in più rispetto all’azzurro, ndr). Al terzo posto si classifica il quatariota Mutaz Essa Barshim (2,33 metri), con cui “Gimbo” vinse la medaglia d’oro ex aequo ai Giochi di Tokyo 2020. Una rivincita che ribalta lo stato d’animo di Tamberi rispetto alla gara di ieri, non vissuta con molta serenità, come ammesso dallo stesso atleta: «So di stare benissimo fisicamente ma ho fatto veramente fatica a entrare in finale. Speravo di sprecare meno energie, le qualificazioni mi fanno soffrire», e conquistata all’ultimo e terzo tentativo, dopo aver aver superato la misura di 2.28 metri. Si è invece conclusa al 12esimo posto la finale di Marco Fassinotti: l’azzurro ha chiuso al 12° posto dopo tre errori a 2.25 metri.

