Spagna, la mossa a sorpresa di Re Felipe: incarico di governo al leader dei Popolari Feijòo

Toccherà al leader dei Popolari, Alberto Núñez Feijòo, formare il nuovo governo in Spagna. O per lo meno provarci. Lo ha deciso re Felipe VI al termine delle consultazioni svoltesi oggi alla Zarzuela, la residenza privata del re. La presidente del Congresso Francina Armengol, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha affermato che ora si metterà in contatto con il presidente dei Pp per sapere la sua opinione e scegliere la data migliore per celebrare il dibattito d’investitura. «Parlerò con lui, capirò le sue ragioni e prenderò la decisione adeguata», ha affermato Armengol. Dopo il via libera di Santiago Abascal (Vox) e l’appoggio di Coaliciòn canaria e Upn, il capo dei Pp raggiunge quota 172 voti: quattro meno di quelli che gli sono necessari per avere la maggioranza assoluta alle Corti e governare. Nonostante i numeri, Feijóo, non sembrerebbe aver dubbi sul futuro: accetterà l’incarico. Lo ha detto direttamente al re, durante il loro incontro. Mentre in conferenza stampa al Congresso dei deputati, ha rivendicato di essere il candidato che «ha vinto le elezioni».

Roadmap di governo

La decisione del re sblocca di fatto la situazione di stallo scaturita dal risultato delle elezioni di luglio che aveva portato, al contrario dei pronostici, alla vittoria “zoppa” di Feijòo. Il Partido Popular aveva conquistato 136 seggi, tornando a essere la prima forza spagnola, ma non raggiungendo la soglia necessaria per conquistare la maggioranza assoluta. In quell’occasione, erano stato i socialisti di Pedro Sánchez (Psoe) a cantare vittoria per il risultato inaspettato: 122 seggi (due in più rispetto alle precedenti elezioni). Ma dopo la decisione di oggi, Sanchez dovrà rivedere le sue convinzioni. Il leader socialista, uscito dalla Zarzuela, aveva infatti affermato che il suo partito sarebbe stato in grado di raccogliere il sostegno parlamentare necessario per rilanciare un governo progressista. «C’è solo una maggioranza parlamentare possibile, una maggioranza progressista guidata dal partito socialista. Non c’è altra alternativa che ricreare un governo di progresso che consolidi i progressi di questi quattro anni», il messaggio di Sanchez. Per Feijoò, invece, che dovrà ottenere i 176 voti per governare, decisiva sarà la scelta dei partiti minori. Dovrà, infatti, corteggiare quelli di ispirazione indipendentista e locale che sembrano più propensi a un’alleanza con i socialisti vista, in particolare (e soprattutto), la distanza da Vox.

