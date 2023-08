No! Questo non è un “raggio della morte” che colpisce Maui nelle Hawaii

Avevamo trattato in due articoli precedenti la bufala riguardante un presunto raggio della morte che avrebbe colpito Maui (qui e qui) causando gli incendi più devastanti nella storia delle isole Hawaii. Nuove condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) portano avanti la medesima narrazione, avvalendosi di un filmato, che come vedremo è totalmente fuori contesto.

Sui social circolano foto e video che dimostrerebbero come i recenti incendi alle Hawaii sarebbero causati non dai cambiamenti climatici, ma da dei misteriosi raggi prodotti artificialmente.

Un filmato in particolare mostrerebbe il fantomatico raggio della morte abbattersi vicino a una stazione di servizio a Maui.

In realtà la clip mostra l’esplosione di alcuni trasformatori delle linee elettriche avvenuto nel 2018 in Louisiana.

Analisi

La narrazione su fantomatico raggio della morte viene presentata anche con la seguente didascalia:

Video Maui

*Il raggio della morte:

Invenzione nata con finalità benefiche: ENERGIA GRATUITA PER L’UMANITÀ. Invece hanno costruito arm. TALWS (Tactical Airborne Laser Weapn System), che sono degli AEREI CON ARMI LASER

Questo non è un raggio della morte nelle Hawaii

Il cosiddetto raggio della morte che appare nella clip illustra in realtà l’esplosione di alcuni trasformatori delle linee elettriche avvenuta in Luisiana nel 2018, come spiegano i colleghi di Associated Press (AP) in un articolo del 16 agosto 2023. Si trova anche un caricamento sul canale YouTube di AP risalente a quattro anni fa. La descrizione nell’info-box non lascia spazio da dubbi:

(28 dicembre 2018) Un video condiviso sui social media mostra il drammatico momento delle molteplici esplosioni elettriche a Kenner, in Louisiana. (28 dicembre)

Conclusioni

Siamo di fronte a un filmato fuori contesto diffuso allo scopo di portare avanti le solite narrazioni complottiste, che negano il cambiamento climatico oppure lo collegano a misteriose macchinazioni governative. Non esistono prove reali dell’esistenza di un raggio della morte in grado di provocare incendi su larga scala, come descritto in questo genere di narrazioni.

