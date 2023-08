No! Questo non è un raggio di luce simile a un laser che colpisce Maui causando gli incendi nelle Hawaii

Una foto dimostra che Maui sia stata colpita da un raggio laser? Negli ultimi giorni, il mondo ha assistito con dolore agli gli incendi più letali della storia delle Hawaii, che hanno provocato il decesso accertato, al momento, di 99 persone. Ma la conta dei morti è appena iniziata e le autorità prevedono un bilancio finale molto più pesante. Nella tragedia, non sono mancati i complottismi sul web: ancora una volta, una nutrita fetta di utenti si rifiuta di credere che le devastazioni sempre più frequenti siano il frutto di cambiamenti climatici, e ricerca le cause dei disastri in qualche misterioso agente di oscuri complotti planetari. Di fatto, non si tratta di un raggio di luce simile a un laser che colpisce Maui.

Sui social sta circolando una foto che secondo alcuni utenti proverebbe che i recenti incendi alle Hawaii non sono stati causati dal cambiamento climatico, ma dall’uomo.

In particolare, da qualcuno che sarebbe riuscito nell’intento mediante un raggio laser: la prova risiederebbe in una foto.

L’immagine risale in realtà al 2018, e non c’entra niente con gli incendi: è stata scattata in occasione del lancio del razzo Falcon 9 dalla base aerea di Vandenberg.

«Ecco la causa presa da un abitante del isola poco prima del incendio. Un raggio di luce simile a un laser ha colpito Maui, nelle Hawaii, poco prima che gli incendi mortali consumassero Lahaina. Sarebbe interessante capire in quanto sono rimasti a credere che sia il cambiamento climatico. Grazie per aver letto». Queste parole sono state condivise su Facebook in accompagnamento di una foto che mostra il presunto raggio laser abbattersi sull’isola dell’arcipelago. La stesa foto è stata diffusa anche da altri utenti, con descrizioni pressocché identiche, come leggiamo ad esempio qui. Ma c’è anche chi ammette, timidamente: «RUMOR: un raggio di luce simile a un laser ha colpito Maui, nelle Hawaii, poco prima che gli incendi mortali consumassero Lahaina. Immagine non verificata».

E noi siamo qui apposta per verificarla. Scopriamo, attraverso una ricerca inversa per immagini, che la foto in questione non ha in realtà alcuna correlazione con le recenti devastazioni: la troviamo infatti in circolazione almeno dal 2018, quando il portale arstechnica.com la condivise in una galleria di immagini dal titolo In assenza di nebbia, le immagini di un lancio di SpaceX sono sbalorditive – Raramente i fotografi ottengono tali condizioni di visualizzazione alla base aerea di Vandenberg.

Le condizioni nella base aerea di Vandenberg, a due o tre ore di auto a nord-ovest lungo la costa del Pacifico da Los Angeles, erano relativamente chiare, il che ha fornito alcune delle migliori opportunità di visione nella memoria recente per il lancio di un razzo. Di conseguenza, alcune delle foto del lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX sono sorprendenti e, per certi versi, nuove. Come sempre, non possiamo resistere a guardare i lanci di razzi fotogenici.

La contestualizzazione è confermata anche in un articolo appositamente dedicato all’immagine, pubblicato sul portale spacenews.com a distanza di un anno (nel 2019, comunque quattro anni prima degli incendi hawaiani).

Questo è già il secondo caso, nel giro di poche ore, in cui ci imbattiamo nella strampalata correlazione tra presunti raggi laser e incendi nelle Hawaii: avevamo in precedenza spiegato come un’esplosione avvenuta in Russia nel 2014 fosse stata usata per cavalcare la narrazione.

Questo non è un raggio di luce simile a un laser che colpisce Maui. Neanche questa volta l’immagine in questione mostra il raggio laser che avrebbe scatenato gli incendi nelle Hawaii. La foto risale al 2018, ed è stata scattata in occasione del lancio del razzo Falcon 9 dalla base aerea di Vandenberg.

